新型コロナの影響により、欧米各地のスーパーで食料品が買えないほどのパニック買いが起きているニュースは、もう飽き飽きするほど目にしているかと思います。

逆に、そんな状況下でも買われないものがあるとしたら、何なのか気になるところではないでしょうか。

「売れ残った食品」をご紹介します。

1.



「パイナップル・ピザ」

イタリア人「われわれは全員死ぬかもしれない。だけど尊厳は手放さない! パイナップルは不要だ」



2.



ニューイングランドの店で(※クラムチャウダーはアメリカ東海岸ニューイングランドが発祥地。代表都市はボストン。ニューイングランド風は牛乳ベースの白いクリームスープ。ボストンクラムチャウダーとも呼ばれる。マンハッタン風(ニューヨーク風)は赤いトマトスープ)

3.



What I learned today about panic shopping is no one wants the broccoli pizza crust during a crisis. Btw everyone at#TraderJoes#EastCobbwas lovelypic.twitter.com/sAGsuyHp4N

「ブロッコリー・ピザ」



4.



「カリフラワー・パスタ」



5.



「塩なしポテトチップス」



6.



I went to the supermarket and despite all shelves being empty, no one wants to buy Spinach Pasta.... People have standards even when they (clearly) think the apocalypse is coming!!#coronavirus#coronavirusuk#spinachpasta#Tesco#emptyshelves#keepsafe❤️pic.twitter.com/gTlg2VAMV3