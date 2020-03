『ウォーキング・デッド』『SUITS』『ヤング・シェルドン』...人気ドラマ30作以上が第1話無料配信！

自宅でどう過ごそうかと考えている人に朗報! U-NEXTで配信されている海外ドラマ約30作品の第1話が4月16日(木)まで無料配信中。その多くが独占配信のためここでしか見られないほか、対象作品の第1話は会員登録不要で、誰でも視聴できるので今すぐチェックしてみては?

まず見逃せないのが、大人気ドラマ。リーガルドラマ『SUITS/スーツ』本家とそのスピンオフ、コメディ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のスピンオフ『ヤング・シェルドン』、パニック・サバイバル『ウォーキング・デッド』最新シーズン、日韓バージョンも知られる医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』、女二人の複雑な愛憎関係を描くサスペンス『キリング・イヴ』が集う。

そのほかにも、スティーヴン・キングとJ・J・エイブラムスが仕掛けるミステリーホラー『キャッスルロック』や、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のスピンオフ『レガシーズ』、オスカー俳優ショーン・ペン主演のSFヒューマンドラマ『ザ・ファースト』、注目女優フローレンス・ピュー(『ミッドサマー』『ブラック・ウィドウ』)主演のスパイドラマ『リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ』、ロバート・ゼメキスが贈る新たな『X-ファイル』的ミステリー『プロジェクト・ブルーブック』といった豪華キャスト&スタッフの作品が揃っている。

さらにアメリカ以外の国の作品も多く、イギリスの社会派ドラマ『ダーク・マネー』、アイルランドの社会派サスペンス『TAKEN DOWN/テイクン・ダウン』、フランスの犯罪捜査ドラマ『バルタザール 法医学者捜査ファイル』、ドイツのサバイバル・アクション『8デイズ』、スウェーデンのサスペンス『RIG45 絶海に潜む闇』、スペインのエロティックサスペンス『ヴァレンシア/不倫と嘘』、アルゼンチンの犯罪ドラマ『エル・クラン ある家族の秘密』など多数の国の様々なジャンルを楽しむことができる。

無料配信作品の確認&視聴はこちら!

<第1話が無料配信となる海外ドラマ>

【3/20(金)より無料配信】

・『SUITS/スーツ』シーズン1

・『SUITS:ジェシカ・ピアソン』

・『キリング・イヴ』シーズン1

・『ヤング・シェルドン』 シーズン1

・『ウォーキング・デッド』シーズン10

・『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン1&2(※)

・『レガシーズ』シーズン1

・『キャッスルロック』

・『フューチャーマン』シーズン1&2(※)

・『ザ・ファースト』

・『リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ』

・『プロジェクト・ブルーブック』シーズン1

・『ギャングランド・アンダーカバー』シーズン1

・『SIX アメリカ海軍特殊部隊』シーズン1

・『ピクニックatハンギングロック』

・『スキャンダラスな彼女たち 〜嘘と秘密とセレブリティ〜』シーズン1

・『ダーク・マネー』

・『インフォーマー/潜入スパイ』

・『TAKEN DOWN/テイクン・ダウン』

・『8デイズ』

・『フラウ・モニカ』

・『ヴァレンシア/不倫と嘘』シーズン1

・『エル・クラン ある家族の秘密』

・『ヒストリー・オブ・コロンビア』シーズン1

【3/24(火)より無料配信】

・『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』シーズン1

・『RIG45 絶海に潜む闇』シーズン1

・『バルタザール 法医学者捜査ファイル』シーズン1

【3/25(水)より無料配信】

・『ハリウッド・チャンス!』シーズン1

・『コンドル〜狙われたCIA分析官〜』シーズン1

(※)...4/2(木)で無料配信終了予定

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『SUITS/スーツ』シーズン1

©2011 Universal Television. All Rights Reserved.

『ウォーキング・デッド』シーズン10

© 2019 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

『キリング・イヴ』シーズン1

© Sid Gentle Films

『ヤング・シェルドン』シーズン1

© Warner Bros. Entertainment Inc.