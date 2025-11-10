男性に「媚びているな」と思われる「異様」な態度９パターン
男性のテンションを上げるためにも、興味を持って接することは大切なこと。しかし、男性に「媚びているな」と思われては、マイナスな印象を与え、良好な関係を築くことが難しくなります。そこで今回は、「男性に『媚びているな』と思われる『異様』な態度９パターン」を紹介させていただきます。
【１】異様に褒める。
心にもないのに、「すごーい！」とアピールするパターンです。あまりに褒め過ぎると、男性に「媚びているな」と思われる可能性があるので注意が必要です。
【２】異様にお酒がまわっている。
酔いつぶれたフリをするパターンです。何度か一緒にお酒を飲むうちに、酔っているフリをしていることを見透かされる恐れがあります。
【３】異様に密着する。
男性にすり寄るなど密着するパターンです。スキンシップにも節度が必要でしょう。
【４】異様に体の曲線をアピールする。
体をくねくねとさせたり、体の曲線を強調した服装でアピールするパターンです。
【５】異様に声のトーンが高い。
テンションが上がって声が高くなるパターンです。大げさに声のトーンが違うと、男性をドン引きさせる可能性があるので、注意が必要です。
【６】異様に趣味が合う。
多くの共通点があることをアピールするときのパターンです。共通点が不自然に多かった場合、「本当？」と疑われます。
【７】異様に前のめりである。
身を乗り出すように接近して、話を聞くパターンです。あまりに近過ぎる場合、男性も引いてしまうでしょう。
【８】異様に物事を知らない。
「教えてくださーい。」と甘えるパターンです。男性が教える一方では、まともな会話ができずに、疲れてしまうでしょう。
【９】異様に体力がない。
軽い荷物を「重くて、持てなーい。」とか弱さをアピールするパターンです。本当に重いときにだけ男性の手を借りましょう。
他にはどのような態度が、男性から「媚びているな」と思われるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
