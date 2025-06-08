意中の男性が失恋して落ち込んでいたら、何とかして励ましてあげたいもの。タイミングよく気の利いたLINEを入れられたら、「おかげで復活できたよ」と感謝され、果ては好意さえ抱いてもらえるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「失恋でドン底だった自分を救ってくれた女友達のLINE」をご紹介します。【１】「頑張ったからもういいじゃない」と現状を前向きに受け止めてくれる「失恋