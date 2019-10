11月1日(金)全国公開の『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』 は、前作のラストで固く誓った”約束”を果たすため、27年ぶりに集うルーザー ズ・クラブの仲間たちとの絆とエモーショナルなドラマ、そして過去と現在が交錯しながら展開する予測不能のストーリーに全世界が絶賛。見事、全米興行ランキング2週連続ナンバーワン! 世界64カ国で初登場ナンバーワン! シリーズ累計興行収入10億ドル突破の超大ヒットを記録中だ!日本での公開まであと少しという子に時期に、日米奇跡の コラボレーション が実現した。笑えて、泣けて、ほっこり出来る予測不能のギャグコメディ・劇場版『えいがの おそ松さん 』(11月6日 Blu-ray&DVD発売)と映画『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』の描き下ろしビジュアルが公開されたのだ!20歳を過ぎても定職につかず、クズでニートな大人に成長した松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョ ロ松、一松、十四松、トド松、そして6つ子のアイドル的存在トト子の7人は、『IT/イット』の世界に迷い込んでしまった様子......。まさにルーザーズJAPAN代表のような7人を、言葉巧みに誘う IT=”それ”の手には、なんとすでに捕獲されてしまったチビ太の姿が!! 自由気ままに遊ぶ7人は、持ち前のおバカさでこの危機を乗り切れるのか!?赤塚不二夫生誕80周年を記念して2015年に制作・放送されたTVアニメ『おそ松さん』。1988年に放映されたテレビアニメ第2作『おそ松くん』以来、約27年ぶりとなるアニメ化に、放送直後から社会現象とも言える大ヒットを記録! 実はTVミニシリーズとして1990年に放送された『IT/イット』が『IT/イット ”それ”が見えたら、終わり。』として劇場公開されたのも27年ぶり、そして世界興行記録を樹立! 両作品とも27年がキーワードの『おそ松さん』と『IT/イット』は、男6名と女1名でメインキャラクターが構成され、決して勝ち組ではないがその団結力の強さは、まさに日米ルーザーズ・クラブと言っても過言ではない。そしてなんと! 『おそ松さん』の制作会社は、”studio ぴえろ”という、様々な奇跡的共通点があり今回のコラボレーションが実現したという。『IT/イット』の世界に迷い込んでしまったおそ松さんたち。studio ぴえろ担当者は今回のコラボビジュアルに対して「知らず知らずのうちに、楽しそうな”IT”の世界に迷い込んでしまった6つ子たち。ペニーワイズから風船まで受け取って…! これからとても恐ろしいことが起きそうですが...何とかトラウマを克服してペニーワイズに勝ってほしい! 負けるな6つ子! 負けるなルーザーズ! でも多分無理...生粋の負け組だし...」とコメント。また現在、『おそ松さん』とのコラボ映像も制作中と のこと。果たして日米奇跡のコラボは、世界中で話題になるか!?さらに! 公開前日10月31日(木)は、東京・丸の内ピカデリー ドルビーシネマの劇場で『ハロウィン記念公開前夜祭 イベント上映』の開催が決定! 前作『IT/イット ”それ”が見えたら、終わり。』(R15+)&完結編『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』(R15+)2作品を史上初のドルビーシネマでイッキ見! しかも、当日24時から『IT/イット THE END』を日本最速上映! 当日コスプレ来場者へのプレゼントや、映画解説付きトークショー、豪華プレゼント抽選大会など盛りだくさんを予定している。(C)2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED.(C)赤塚不二夫/えいがのおそ松さん製作委員会 2019