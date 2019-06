He used Snapchat’s “gender switch” filter to pose as a 16-year-old girl online, and take down a police officer allegedly looking to hook up. He tipped off the PD, and the officer was arrested.

by Rhett Wesleyアメリカ・カリフォルニア州の20歳の男子大学生、イーサンさんがスマートフォン向け写真共有アプリ「Snapchat」に搭載された「性別変換フィルター」を使って架空の16歳の少女を作成、マッチングアプリTinderで出会いを求めたところ、引っかかったのは警察官でした。Student Uses Snapchat's 'Gender Switch' Filter to Nab Cop Allegedly Looking to Hook Up With Teen Girl: Police - NBC Bay Areahttps://www.nbcbayarea.com/news/local/Student-Uses-Snapchats-Gender-Switch-Filter-to-Nab-Cop-Allegedly-Looking-to-Hook-Up-With-Teen-Girl-511113282.htmlSnapchat’s gender swap filter used to take down police officer looking for underage hookup - The Vergehttps://www.theverge.com/2019/6/11/18661623/snapchat-gender-swap-filter-police-underage-hookupイーサンさんは子どもの頃に性的虐待を受けた女性の友人がいたことから、「小児性愛の可能性のある人物を特定しよう」と試みました。イーサンさんは被写体の性別をリアルタイムで変更できるSnapchatの「性別交換フィルター」を使って自分の写真を撮影。女性化した自分の写真を「エスター」という少女としてTinderで公開しました。Snapchatの性別変換フィルターについては以下の記事で詳しく解説しています。リアルタイムで性別変換してしまう話題のカメラフィルターのすごさをAI研究者が分析 - GIGAZINEエスターのもとには、1人の男から「今夜楽しまない?」とメッセージが届きました。イーサンさんはエスターとして別のアプリで男と連絡を取り、「16歳だけど大丈夫?」と伝えましたが、男がそのこと意識する様子はまったくなかったとのこと。カリフォルニア州では、性的行為に関しての合意が合法となる「性的同意年齢」が18歳と定められており、この年齢より若い人を誘うのは違法。イーサンさんはうまく男とやりとりを重ねて、さらに情報を引き出し、男が警察官であることを突き止めて、犯罪情報を匿名で提供できる「Crime Stoppers」に通報しました。「SNSで 未成年 と性的活動について話をした」という容疑で逮捕されたのはカリフォルニア州サンマテオの警察官、ロバート・デイヴィス容疑者。サンマテオ警察によれば、デイヴィス容疑者は休職処分になったとのこと。イーサンさんは、警察官が引っかかったのはたまたまで、特定の目標を狙っていたわけではないと語っています。