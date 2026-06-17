アビスパ福岡は17日、鹿島アントラーズからFW師岡柊生を完全移籍で獲得したことを発表した。東京国際大学を経て加入した鹿島で存在感を高めてきた25歳が、新たな挑戦に踏み出すこととなった。東京都出身の師岡は、日本航空高校から東京国際大へ進学。2023年に鹿島へ加入すると、前線の複数ポジションをこなせる万能性や献身的なプレーを武器に経験を積み重ねてきた。リーグ戦では通算47試合に出場し5ゴールを記録。明治安田J1百年