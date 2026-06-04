結婚や子どもの誕生、あるいは家族の介護など、人生の中で「絶対に守りたいもの」ができたとき、それまでの仕事一辺倒だった働き方は途端に限界を迎えます。しかしそれは、あなたの能力ややる気が衰えたからではないかもしれません。本記事では、佐野創太氏の著書『70％で働く「もっと頑張る」から脱出する働き方の思考法』（日経BP）より、同氏の実体験から持続可能な働き方について解説します。「マッチョな働き方」ができなく