歌手のアグネス・チャン（７０）が「母校」を訪れた近影を披露した。

２７日に自身のインスタグラムで「今日はとっても良い天気。スタンフォード大学に来て、原稿を書いてました」を米国の名門・スタンフォード大学を訪れたことを報告。アグネスは息子３人全員がスタンフォード大学を卒業。自身も同大学の博士号を持っている。

「校内で写真を撮りましたよ。学生気分？卒生気分？卒生の親気分？」と膝上のショートパンツ、斜めがけバッグでポーズ。お肌もツルツルだ。

「なぜかいまだにとっても身近に感じる場所です。カリフォルニアに来たら、是非私達の母校を訪ねて見てくださいね。素敵なキャンパスです」とつづり、フォロワーから「学生さんに見えます」「学生みたいだね」との声が寄せられた。

港出身のアグネスは１９７２年「ひなげしの花」で日本デビュー。８６年に当時マネジャーだった金子力さんと結婚。８６年に長男、８９年に次男、９６年に三男を出産した。

２３年にはテレビ番組で老人ホーム入居を検討していると語ったアグネス。２６日の投稿では「今日孫とお嫁さんが遊びに来てくれた」と孫と公園で遊ぶ様子をアップし、「若々しくて美しい」との声が上がった。