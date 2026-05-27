イクヨがプラス圏に転じている。午後１時３０分ごろに、ビットコインを提供する株主優待を実施すると発表しており、好材料視されている。２６年３月末日時点の株主名簿に記載され、６月末日まで継続して５００株以上を保有する株主を対象に、総額１０００万円相当のビットコインを提供する。なお、付与方法などの詳細は決定次第発表するとしている。 また同時に、桜美林大学との戦略関係構築の一環として産学連携の包括協定