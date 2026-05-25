元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さんが25日までに、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告した。21日に誕生日を迎えた古賀さんは「元気に健康に30歳を迎えることができました」と報告。「前日に夫と大喧嘩してどうなることやらと思っていましたが無事に当日までには仲直りすることができましたw」と明かし、「祝チャンピオン有志さん」「HappyBirthdayさりなちゃん」のプレートを乗せたホ