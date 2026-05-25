磯野真穂さんカンヌ国際映画祭での「急に具合が悪くなる」の公式上映後、万雷の拍手の中で人類学者磯野真穂さんの目から涙があふれた。心の中には、原作となった往復書簡集を共に紡ぎ、がんと闘って亡くなった哲学者の宮野真生子さんがいた。翌週の23日、2人をモデルに主演した岡本多緒さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝いた。「原作の魂を残したまま映画というアートに入れ込んでくれたことで、深さも色彩もより豊