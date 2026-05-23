勝負手を降ろされた直後、恨めしそうな表情で飛び出したひと言に相手も思わずニッコリ笑顔を見せた。【映像】元ミスコン美女、思わず飛び出た“恨めし顔”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。終盤戦に突入した予選テーブルCで、廣井が相手の表情に反応する場面があった。羽田千夏、西野夢菜、ちーぴょんが敗退し、残るは