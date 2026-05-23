勝負手を降ろされた直後、恨めしそうな表情で飛び出したひと言に相手も思わずニッコリ笑顔を見せた。

【映像】元ミスコン美女、思わず飛び出た“恨めし顔”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第6回が5月16日に配信。終盤戦に突入した予選テーブルCで、廣井が相手の表情に反応する場面があった。

羽田千夏、西野夢菜、ちーぴょんが敗退し、残るは首位のカンナ、2位の廣井、3位のちょめ。勝ち残りをかけた3人の戦いは、1つの判断で順位が入れ替わりかねない緊迫した状況に入っていた。

この場面では、廣井がボタンからダイヤとハートの「AQ」、通称“AQOPハンド”で4000点にレイズ。BBのちょめはスペードとダイヤの「K7」で4000点にコールした。

フロップはハートの「K」、クラブの「3」、ダイヤの「8」。ちょめは「K」にヒットしてトップペアを作るも、まずはチェック。廣井もここはチェックで回した。ターンはスペードの「Q」。廣井の「Q」にもヒットし、ここで廣井はワンペアとなった。ちょめは「K」のワンペアを持っているが、手札が「K7」だけに簡単には強く打ち切りにくい局面。解説のAmuも「難しいですね、この『K7』。打つのであれば安くは打てるという感じですが…」と説明し、「チェックに残すのがバランスの取れた戦術」と加えた。

ここでちょめは2500点をベット。廣井もこれにコールし、ポットは1万6000点まで膨らんだ。リバーはハートの「2」。場に大きな変化はなく、トップペアを持つちょめが優勢な状況になった。ここでどう打つか、ちょめは少し考える。Amuはオールインに進む選択肢にも触れつつ、リバーを安く打つ判断もあると解説した。

ちょめが選んだのは5000点のベット。廣井にとっては、相手が「K」を持っているかどうかを見極めたい場面だったが、最後はフォールドを選択した。

カードを手放した廣井は、悔しさを押し殺したように笑みを浮かべた。さらに、どこか探るようなちょめの表情を見るなり「なーんて顔するんだよっ」とひと言。降ろされた直後の恨めしそうな顔と、どこか可愛げのあるツッコミに、ちょめも思わずニッコリ。視聴者からも「今回の廣井さんリアクションが可愛いw」「顔に出過ぎw」「ゆかこさんのニコニコやば」と反響が寄せられた。

勝負の駆け引きが続く終盤戦でこぼれた、廣井らしい表情とひと言。カードを降ろされた悔しさまで愛嬌に変わる、微笑ましいシーンだった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）