○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 ０８：３０日・全国消費者物価指数 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １５：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １５：００独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値） １５：００英・小売売上高 １５：４５仏・企業景況感指数 １７：００独・ＩＦＯ企業景況感指数 ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値） ２３：００米