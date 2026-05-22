なぜ今季の投手・大谷は打たれないのか？　対峙して「超一流」と脱帽したMLB戦士が証言した防御率0.73の歴史的活躍の「理由」

マウンド上では飄々と振る舞う大谷は、淡々と投げ続けた(C)Getty Images

苦しみながらも無失点の快投

またしても、支配力は発揮された。現地時間5月20日、敵地で行われたパドレス戦に大谷翔平（ドジャース）が、「1番・投手兼指名打者」で先発出場。4月22日以来の“投打リアル二刀流”でのプレーとなったが、投げては5回（88球）、被安打3、4奪三振、無失点で今季4勝目を挙げた。

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打っても初回に初球を先頭打者弾となる8号ソロを放つ活躍を見せたこの日は、決して状態は万全ではなかった。試合後に米スポーツ専門局『Sports Net LA』などの取材に応じた大谷は、「今日までの1週間もあんまり投げ心地が良くなく入ってきて、不安な感じはありました」と証言。マウンド上で抱いていた感覚を正直に打ち明けている。

「投げ心地がそんなに良くなかったので、やっぱり、自分の中のパフォーマンスレベルとして、高いものが出せるかどうかっていうのが、一番しっくりきてなかったかなと」

4登板ぶりに“投打二刀流”で起用したデーブ・ロバーツ監督も「今日は彼のベストと呼べる球威ではなかった」と認めるほどの状態。球数がかさんでの“早期降板”も必然だったのかもしれない。それでも大谷はスコアボードにゼロを刻んだ。しかも、初回に“自援護”をしてくるのだからパドレスナインからしたらたまったものではないだろう。

約3年ぶりに投打二刀流での完走を目指している今季は、開幕から「投手」としてのパフォーマンスが際立っている印象だ。ロバーツ監督が「彼はサイ・ヤング賞を獲りたいと思っている」と認める内容の良さは、数字を見ても明らかである。開幕から8登板（49.0イニング）を消化しての防御率は0.73。さらにWHIP0.84、被打率.163、奪取した空振り率32.3%と「打たれない」と言って過言ではない。

歴史的に見ても二刀流スターの現状は稀有だ。MLBの過去30年間で、シーズン最初の8先発で、大谷よりも低い防御率を記録した投手は、ジェイコブ・デグロム（0.71／2021年）とザック・グレインキー（0.60／2009年）だけ。当然ながら両者とも投手専任である。