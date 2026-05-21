「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）

大関霧島が関脇琴勝峰をはたき込み、１０勝目を挙げて賜杯争いトップを守った。琴桜が休場し、横綱大関陣でただ一人出場する中で威厳を示した。１３日目は、朝乃山の休場による不戦勝で２敗を守った琴栄峰と、単独首位を懸けて直接対決に臨む。豪ノ山との３敗対決を突き落としで制した小結若隆景ら４人が１差で追う。４１歳の“鉄人”玉鷲は１０敗となり、約１３年守り続けた幕内から陥落する可能性が高まった。

番付の重みを示した。霧島が１２場所ぶりに復帰した大関で、賜杯争いを引っ張る１０勝目。「体が動いてくれた。変わらず思い切り当たっていこうと思った」。立ち合いから琴勝峰にいなされ、体勢が崩れて押し込まれたが、左を差して回り込みながらはたき込んだ。

琴桜の休場により、横綱大関４人が不在。２０２０年九州場所（横綱は白鵬と鶴竜、大関は朝乃山と正代）以来の異常事態でも、霧島は「あまり考えない。自分の一番一番に集中した。変わることなく相撲を取る」と冷静に話した。

９日目の若元春戦で額をひどくすりむき、風呂場では傷口にしみて叫び声を上げた。それから４日、ばんそうこうは小さくなった。この日の朝稽古では「良くなっている。シャワーも全然痛くなくなった」と語る。前師匠の陸奥親方（元大関霧島）がかつて「ケガの治りが早い。日本人の２、３倍」と驚いた回復力は健在だ。

小学１年生の長女、アヤゴーちゃんの登校時、途中まで一緒に歩くルーティンも「朝が弱いから」とひとまず中断。終盤戦で疲れがたまってきたが、あと一踏ん張りだ。

八角理事長（元横綱北勝海）からは「霧島はバランスを崩したよね。最後に勝つというのは、執念。よく立て直したよ」と評価された。照ノ富士以来２人目の大関復帰場所での優勝へ、次は２敗で並ぶ琴栄峰と激突する。「やることをやってきた。稽古のおかげ」と好調の要因を頼もしく語った。