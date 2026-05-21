一時120日MAを割れた米ドル／円＝円売りポジション損失に転換か ゴールデンウィーク（GW）中の日本の当局による為替介入を受けて、米ドル／円は足下157円程度で推移している120日MAを割り込んだ（図表1参照）。120日MAは、代表的な投機筋であるヘッジFの損益分岐点の目安とされることから、これはヘッジFの円売りポジションが一時含み損失に転換した可能性を示す動きだった。【図表1】米ドル／円と120日MA（2022年