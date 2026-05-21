【為替】クロス円の円売りも損益分岐点攻防に

一時120日MAを割れた米ドル／円＝円売りポジション損失に転換か

ゴールデンウィーク（GW）中の日本の当局による為替介入を受けて、米ドル／円は足下157円程度で推移している120日MAを割り込んだ（図表1参照）。120日MAは、代表的な投機筋であるヘッジFの損益分岐点の目安とされることから、これはヘッジFの円売りポジションが一時含み損失に転換した可能性を示す動きだった。

【図表1】米ドル／円と120日MA（2022年～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

こうした中で、ヘッジFは円売りポジションの損失拡大を回避するべく、一時円売りポジションの処分（円買い戻し）を急いだとみられた。ここ数年も、米ドル／円が120日MAを大きく割れると、そこからさらに5～10％程度と一段安に向かうパターンが繰り返されたが、それはこのような円売りポジション処分の影響が大きかったとみられる。

ユーロ／円も120日MA割れ含みに＝金利差の円売り優位も弱い

このような円売りポジションの損益分岐点、120日MA割れを巡る攻防は、米ドル／円に限らずクロス円でも見られてきた。ユーロ／円の120日MAは足下で184円程度。したがって、2025年4月以来、約1年ぶりにユーロ／円も120日MA割れ含みの状況になっているわけだ（図表2参照）。

【図表2】ユーロ／円と120日MA（2022年～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

損益分岐点に接近するということは、円売りポジションの利益が減っている可能性があるだろう。ユーロ／円は金利差が米ドル／円や豪ドル／円などに比べて小幅ということもあり、円売りポジションの損失拡大回避が広がりやすい可能性には注意が必要ではないか（図表3参照）。

豪ドル／円の円売りポジション処分は急がない？

【図表3】ユーロ／円と日独金利差（2026年1月～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

豪ドル／円の120日MAは、足下で109円台（図表4参照）。また、日豪金利差（豪ドル優位・円劣位）は、2年債利回り差で見た場合、足下なお3％以上となっており、日独金利差や日米金利差（円劣位2％台）よりも円売りに有利な状況が続いている（図表5参照）。

【図表4】豪ドル／円と120日MA（2022年～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成【図表5】豪ドル／円と日豪金利差（2026年1月～）出所：LSEG社データよりマネックス証券が作成

以上のような、損益分岐点との関係や金利差がこの先円売りポジションを継続するか、処分に転じるかを判断する上で影響することになるだろう。

吉田 恒 マネックス証券 チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ FX学長