23日ジャイアンツ戦以来となる投打同時出場【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手」で先発出場。約1か月ぶりの“リアル二刀流”解禁となった。試合前、デーブ・ロバーツ監督は「今夜は興味深い試合になるだろう。彼が全力を尽くしてくれることを期待している」と、大谷の活躍を願った。大谷にとっては、4月22日（同23