ピーマンを調理するとき、種取りが面倒だと感じたことはありませんか？実はピーマンは丸ごとレンジに入れるだけで、驚くほどおいしい一品になるんです。 種もワタも捨てなくていい！丸ごとレンジで作るのがポイント ピーマンを調理するとき、地味に面倒なのが種取り。でも実は、わざわざ処理しなくても丸ごと食べられるってご存じでしたか？今回のレシピは包丁を使わず、ピーマンにいくつか穴を開けてレンジで5分チンするだけ。