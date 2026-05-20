第4次産業革命のど真ん中にいる--。中国の深圳で総合家電・電子機器メーカーのTCLを取材しながら筆者はそのことに気が付き、新しい世界にゾクゾクした。 ↑TCLが作り出す新たな世界へようこそ。 第4次産業革命とはモノ、バイオロジー、デジタルの世界が融合して不可分になる技術革新を指す。IoTやAI、ロボット、スマートヘルスなどが複雑に結び付き、日常生活や社会のシステムを根底から再構築する段階とされる。