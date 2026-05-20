フォーミュラEの舞台で初披露、新生ジャガーの象徴ジャガーは、新たなブランド戦略のもとで初の市販モデルとなる新型ラグジュアリー4ドアGT『ジャガー・タイプ01』のプロトタイプを公開した。【画像】ジャガー新時代の第1章、タイプ01がモナコを走る！全7枚発表の舞台に選ばれたのは、フォーミュラEのモナコEプリ開幕前のモンテカルロ市街地サーキットで、その『タイプ01』という名称は、レースの開催に先立ち発表された。ジャガ