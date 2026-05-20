5月19日に行われたサッカーのU17男子アジアカップ準決勝で、中国はオーストラリアを2-0で下し、22年ぶりの決勝進出を決めました。 中国は過去2回（1992年、2004年）優勝しています。22日に行われる決勝の相手は日本です。（提供/CGTN Japanese）