持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月1日より、MIXI運営のスマホアプリ「モンスターストライク」とのコラボ企画『できたてにストライクショット!超ほっともっと祭』を開催。豪華賞品が当たる抽選キャンペーンを実施する。ほっともっと×モンスト『できたてにストライクショット!超ほっともっと祭』開催ひっぱりハンティングRPG「モンスト」とのコラボは今回が初。『できたてにストライクショット! 超ほっともっと祭』