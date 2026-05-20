今年初の真夏日となった小田原市内＝２０日午前神奈川県内は２０日、高気圧に覆われて晴れ、小田原市で正午までに３２・２度を観測、今年初の真夏日（最高気温３０度以上）を記録した。横浜地方気象台によると、前線が北上する影響などで県内は同日夜遅くには雨となる見込み。２１日から２２日にかけて断続的に激しい雨が降るとして、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意を呼びかけている。気象台によると、２１日は前