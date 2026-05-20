年次開発者会議「Google I/O 2026」に登壇したアルファベットのスンダー・ピチャイ最高経営責任者（CEO）＝19日/David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images（CNN）グーグルは19日、年次開発者会議「Google I/O 2026」で検索エンジン、人工知能（AI）アシスタント「Gemini（ジェミニ）」、その他のサービス向けに多数のAI搭載機能を発表した。これは、数十年にわたる同社のビジネスモデルを人工知能の時代に合わせて刷新する最新の