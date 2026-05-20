春のG1シリーズの水曜企画は「G1追Q！探Q！」。担当記者が出走馬の陣営に「聞きたかった」質問をぶつけて本音に迫る。牝馬クラシック第2弾「第87回オークス」は東京本社・高木翔平（36）が担当。女性騎手として初めてJRAのクラシックに騎乗する今村聖奈（22）に「オークスとの縁」「女性騎手のクラシック初騎乗」「相棒ジュウリョクピエロ」の3テーマを聞いた。≪オークスとの縁≫元騎手の今村康成氏（47）の元に生まれた今