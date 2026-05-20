ロッテXにユニホーム姿で登場プロ野球のロッテは19日、6月21日に行われる楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）の始球式を、ミラノ・コルティナ五輪のフィ ギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が務めると発表。ファンから歓喜の声が広がっている。ロッテはXで「6/21（日）ゲスト情報！」として、中井が始球式に登板することを発表。中井はユニホーム姿で登場した動画内で、次のように意気込みを語っ