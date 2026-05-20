ロッテXにユニホーム姿で登場

プロ野球のロッテは19日、6月21日に行われる楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）の始球式を、ミラノ・コルティナ五輪のフィ ギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が務めると発表。ファンから歓喜の声が広がっている。

ロッテはXで「6/21（日）ゲスト情報！」として、中井が始球式に登板することを発表。中井はユニホーム姿で登場した動画内で、次のように意気込みを語った。

「千葉県は私の練習拠点であり、かけがえのない場所です。思いを込めて投げさせていただきます。皆さんにお会いできることを楽しみにしております」

新潟県出身の中井は、中学入学と同時に千葉県に拠点を移した。広域通信制の勇志国際高校・千葉学習センターに在籍している。

ミラノ・コルティナ五輪での“あざとポーズ”などで大人気となった18歳の“登板予告”には、ファンも反応した。

Xには「めっちゃお目にかかりたい」「大物だー」「めちゃくちゃ嬉しい」「21日行きたくなるぅ！！！！」「ニコニコでボール投げてほしい」「え、待って めっちゃ行きたいかも」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）