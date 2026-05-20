昨季限りで下部組織時代から在籍した世界的名門レアル・マドリーを退団した中井卓大は現在、スペイン２部レガネスのBチームに所属。５部リーグでプレーしている。12月に右膝半月板の手術をして長期離脱となった22歳のMFが、４月19日のモストレス戦で途中出場し、戦線に復帰。10日のメキシコ戦では初先発を飾った。幼い頃の注目を集めてきた“日本の至宝”の現状に、驚きを隠せなかったのが韓国メディア『スポータルコリア』