「日本の超新星、衝撃の現状」「帰国も」世界屈指の強豪退団から11か月、22歳至宝の“いま”に韓国メディアが愕然「アジア屈指の才能と称されたが…」
昨季限りで下部組織時代から在籍した世界的名門レアル・マドリーを退団した中井卓大は現在、スペイン２部レガネスのBチームに所属。５部リーグでプレーしている。
12月に右膝半月板の手術をして長期離脱となった22歳のMFが、４月19日のモストレス戦で途中出場し、戦線に復帰。10日のメキシコ戦では初先発を飾った。
幼い頃の注目を集めてきた“日本の至宝”の現状に、驚きを隠せなかったのが韓国メディア『スポータルコリア』だ。「レアル・マドリーに４年生で加入した日本の超新星、衝撃の現状。スペイン５部リーグで復帰後初先発、日本帰還も検討中」と見出しを打ち、次のように報じた。
「レアル・マドリー加入後、日本だけでなくアジアサッカー界を牽引する才能として注目を集めた中井の現状について、新たな情報が報じられた」
「中井は2014年、小学校４年生（当時11歳）の時にレアル・マドリーのユースチームに加入するため日本を離れた。その後、2020年にトップチームの練習に参加し、大きな注目を集めた」
同メディアは「しかし、シニアの舞台への適応は、期待通りにはいかなかった。 2022年にレアル・マドリーとの契約を2025年まで延長したものの、その後はスペイン３部、４部リーグを転々とし、ラージョ・マハダオンダ、アモレビエタ、ラシン・サンタンデールBでプレーした。目立った活躍はできず、レアル・マドリーとの契約は最終的に満了となった」と紹介。こう続けている。
「その後、日本に戻るのではなく、スペイン５部リーグのレガネスBで挑戦を続けることを決めた。しかし、シーズン序盤に長期離脱を余儀なくされ、復帰後ようやく先発出場を果たしたばかりだ。かつてアジア屈指の才能と称された中井が、ヨーロッパでの挑戦を続けるのか、それとも日本へ戻るのか、注目が集まっている」
キャリアが停滞してしまった感があるが、まだ22歳。ここからの飛躍を日本のファンは期待している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】中井卓大と大物タレントの２ショット（現在＆11年前）
12月に右膝半月板の手術をして長期離脱となった22歳のMFが、４月19日のモストレス戦で途中出場し、戦線に復帰。10日のメキシコ戦では初先発を飾った。
幼い頃の注目を集めてきた“日本の至宝”の現状に、驚きを隠せなかったのが韓国メディア『スポータルコリア』だ。「レアル・マドリーに４年生で加入した日本の超新星、衝撃の現状。スペイン５部リーグで復帰後初先発、日本帰還も検討中」と見出しを打ち、次のように報じた。
「中井は2014年、小学校４年生（当時11歳）の時にレアル・マドリーのユースチームに加入するため日本を離れた。その後、2020年にトップチームの練習に参加し、大きな注目を集めた」
同メディアは「しかし、シニアの舞台への適応は、期待通りにはいかなかった。 2022年にレアル・マドリーとの契約を2025年まで延長したものの、その後はスペイン３部、４部リーグを転々とし、ラージョ・マハダオンダ、アモレビエタ、ラシン・サンタンデールBでプレーした。目立った活躍はできず、レアル・マドリーとの契約は最終的に満了となった」と紹介。こう続けている。
「その後、日本に戻るのではなく、スペイン５部リーグのレガネスBで挑戦を続けることを決めた。しかし、シーズン序盤に長期離脱を余儀なくされ、復帰後ようやく先発出場を果たしたばかりだ。かつてアジア屈指の才能と称された中井が、ヨーロッパでの挑戦を続けるのか、それとも日本へ戻るのか、注目が集まっている」
キャリアが停滞してしまった感があるが、まだ22歳。ここからの飛躍を日本のファンは期待している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】中井卓大と大物タレントの２ショット（現在＆11年前）