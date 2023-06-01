【ベルリン共同】ドイツ保健省は19日、アフリカのコンゴ（旧ザイール）東部で発生したエボラ出血熱に感染した米国人1人をベルリンの病院の特別隔離病棟で治療するする見通しだと明らかにした。米当局から要請を受けた措置としている。DPA通信が伝えた。米国人患者は特別機でベルリンの空港に移送され、感染症対策の装備を備えた救急車でシャリテ・ベルリン医科大学病院に搬送される予定。特別隔離病棟は最大20人を同時に治療す