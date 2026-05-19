老後に「孤独」「やることがない」「お金が不安」と感じる方は少なくありません。仕事を辞めると、社会とのつながりや生活のリズムが大きく変わり、「今日は何をしよう」と考えるだけで疲れてしまうこともありますよね。そんな「毎日が単調で、これといった楽しみがない」と感じたときは、視界に入る「色彩」を意識的に選んでみましょう。というのも、世界はもともと、陰陽五行が示す「青・赤・白・黄・黒」といった豊かな色彩で構