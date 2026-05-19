肉や総菜のコスパとボリュームで話題のスーパー「ロピア」。じつは冷凍スイーツにも注目が集まっています。「冷凍スイーツは好きなときに食べられるのが魅力」と語るのは、ロピアに通い続けて4年のESSEonlineライター・高梨リンカさん。家族でロピア好きという高梨さんに、ロピアの「冷凍スイーツ」のおすすめ商品を3つお聞きしました。1：ドライフルーツたっぷりの「カッサータ」「カッサータ」とはイタリア発祥のアイスケーキ。