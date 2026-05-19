肉や総菜のコスパとボリュームで話題のスーパー「ロピア」。じつは冷凍スイーツにも注目が集まっています。「冷凍スイーツは好きなときに食べられるのが魅力」と語るのは、ロピアに通い続けて4年のESSEonlineライター・高梨リンカさん。家族でロピア好きという高梨さんに、ロピアの「冷凍スイーツ」のおすすめ商品を3つお聞きしました。

1：ドライフルーツたっぷりの「カッサータ」

「カッサータ」とはイタリア発祥のアイスケーキ。ドライフルーツやナッツをつめたチーズを冷凍したスイーツです。ロピアのカッサータにも、たくさんのドライフルーツやナッツがつまっています。クランベリーにオレンジ、クルミ、アーモンド、ヘーゼルナッツ、カシューナッツ、ピスタチオ。真っ白なチーズに色とりどりのトッピングが華やかです。

【写真】ロピアの商品でアレンジスイーツ

カッサータは冷凍状態で販売されています。私がよく行く店舗では総菜コーナーにある冷凍ケースに入っていて場所がわかりづらいので、見逃しがちです。

食べる際、1本丸々解凍してもいいのですが、少しずつ食べたいので、私は紙の容器ごとカットしています。

チーズはマイルドな甘さで、たっぷりのドライフルーツとナッツを味わえます。とくにドライフルーツはほどよくしっとりしていて食感もよく、甘さもちょうどいいです。

そのまま食べてもおいしいカッサータですが、バゲットやクラッカーにディップ感覚で乗せてもおいしく食べられます。

わが家ではほとんど私しか食べないのですが、1本はすぐにペロリと食べきってしまうおいしさです。販売は不定期なので、また見つけたら即買いです！

・カッサータ 1080円

2：ねっとりチョコの「チョコレートタルト」

「チョコレートタルト」は濃厚なチョコクリームがつまったタルトでで、1箱に2個入っています。個包装なので、好きなときに好きなだけ食べられて便利です。

チョコクリームはねっとりしていて、ガナッシュのような食感。タルトはフランス・コレーズの伝統レシピだそうですが、チョコレートを生かすためなのか、存在感はひかえめです。

ねっとり濃厚なチョコクリームはコクがありつつも甘すぎず、おいしく食べられます。ティータイムに少しずつ味わって食べたいタルトです。

・チョコレートタルト 538円

3：ホイップと合わせて買いたい「ワッフル」

10個入りの「ベルギーリエージュワッフル」は、日本でよく見るタイプのベルギーワッフル。10個という大容量ですが、個包装なので好きなときに好きなだけ食べられます。

チョコのかかったワッフルも売っていますが、私はトースターで温めて食べるのが好きなのでチョコのかかっていない方を買っています。

ワッフルにはジャリジャリの砂糖が入っていて、食感がいいです。また、砂糖といっても甘すぎることはないので、はちみつなどをかけてもおいしいのですが、私はホイップクリームやバターを乗せて食べています。

ホイップクリームは、ロピアの冷凍ホイップクリームが相性抜群！ 私がよく行く店舗ではワッフルの入った冷凍ケースの隣にホイップクリームが置かれているので、ロピアもこの組み合わせをおすすめしているのかもしれませんね。

・ベルギーリエージュワッフル 538円

ロピアの冷凍スイーツは少し多めですが、冷凍なので少人数でも食べきれます。

おすすめ3選の中でも、とくに私が気に入っているのはカッサータ。ドライフルーツとナッツをたっぷり食べられるのがうれしいですし、ほかのスーパーではなかなか買えません。

今回紹介した3点は不定期販売のため、見つけたらぜひ試してみてくださいね。