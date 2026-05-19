食品容器メーカーで、値上げの動きが相次いでいます。食品容器メーカー大手の「エフピコ」は、6月1日から取り扱うすべての製品約1万種類の価格を20％以上引き上げると発表しました。食品トレーの主な原料は、原油を精製して作られる「ナフサ」で、中東情勢の緊迫化を背景に価格の高騰や供給不安が続いています。こうした中、食品容器メーカーでは、ほかにも6月から中央化学が30％以上、シーピー化成が25％以上の値上げを決めるなど