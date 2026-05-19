新潟アルビレックスBBは19日、ドミニク・モリソン選手との契約(アマチュア選手契約)が5月31日(日)で満了(退団)すると発表しました。ドミニク・モリソン選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。 【ドミニク・モリソン(Dominique Morrison) 】 ■生年月日 1989年11月29日 ■ポジション SF ■出身地 アメリカ合衆国 ■身長 198cm ■体重 95kg ■出身校 オーラル・ロバーツ大学 ■経歴 2012-13 Iowa Energy