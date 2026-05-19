【アルビBB】ドミニク・モリソンとの契約満了を発表「長岡を『我が家』と呼べたことは本当に光栄でした」
新潟アルビレックスBBは19日、ドミニク・モリソン選手との契約(アマチュア選手契約)が5月31日(日)で満了(退団)すると発表しました。ドミニク・モリソン選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。
【ドミニク・モリソン(Dominique Morrison) 】
■生年月日
1989年11月29日
■ポジション
SF
■出身地
アメリカ合衆国
■身長
198cm
■体重
95kg
■出身校
オーラル・ロバーツ大学
■経歴
2012-13 Iowa Energy
2013 Ilysiakos
2014 US Heffington
2014-15 Norrkoping Dolphins
2015-16 Liege Basket
2016-17 TED Ankara Kolejliler
2017-18 Rethymno Cretan Kings
2018-19 Club Hispano
2019-21 Club Nacional de Football
2021 Plateros de Fresnillo
2022-present Centauros de Portuguesa
2022 Nacional
2022-23 Atenas
2023-25 Union SF
2025 Felix Perez
2026-新潟アルビレックスBB
■ドミニク・モリソン選手コメント
I’d like to thank the coaches, players, and management for believing in me and giving me the opportunity to play in Japan. I also want to thank the fans - y’all are some of the best in the world. It was truly a pleasure to play for this club and to call Nagaoka home. I’m grateful for all the memories and support along the way.
私を信じてくれて、日本でプレーする機会を与えてくださったコーチ陣、選手たち、そしてクラブ関係者の皆様に感謝申し上げます。また、ファンの皆様にも感謝いたします。皆様は世界でも指折りの素晴らしいファンです。このクラブでプレーし、長岡を「我が家」と呼べたことは、本当に光栄でした。これまでの思い出と、皆様からの温かい応援に心から感謝しています。
■代表取締役社長 糸満盛人コメント
約半年という短い期間ではありましたが、新潟アルビレックスＢＢでの経験・長岡での生活はいかがだったでしょうか？貴殿の魅力は何と言ってもその攻撃力。美しいシュートと、ここぞという時に決め切って頂く頼もしさ。何度、貴方のパフォーマンスでチームは救われたことか。本当に有難うございました。初めての日本、そして慣れない地での生活でご苦労もあったことと存じます。引き続き、持ち前の得点力に磨きをかけ、さらなるご活躍をされますこと、心より祈念申し上げます。重ね、感謝申し上げます。