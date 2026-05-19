新潟アルビレックスBBは19日、ドミニク・モリソン選手との契約(アマチュア選手契約)が5月31日(日)で満了(退団)すると発表しました。ドミニク・モリソン選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。



【ドミニク・モリソン(Dominique Morrison) 】

■生年月日

1989年11月29日

■ポジション

SF

■出身地

アメリカ合衆国

■身長

198cm

■体重

95kg

■出身校

オーラル・ロバーツ大学

■経歴

2012-13 Iowa Energy

2013 Ilysiakos

2014 US Heffington

2014-15 Norrkoping Dolphins

2015-16 Liege Basket

2016-17 TED Ankara Kolejliler

2017-18 Rethymno Cretan Kings

2018-19 Club Hispano

2019-21 Club Nacional de Football

2021 Plateros de Fresnillo

2022-present Centauros de Portuguesa

2022 Nacional

2022-23 Atenas

2023-25 Union SF

2025 Felix Perez

2026-新潟アルビレックスBB

■ドミニク・モリソン選手コメント

I’d like to thank the coaches, players, and management for believing in me and giving me the opportunity to play in Japan. I also want to thank the fans - y’all are some of the best in the world. It was truly a pleasure to play for this club and to call Nagaoka home. I’m grateful for all the memories and support along the way.



私を信じてくれて、日本でプレーする機会を与えてくださったコーチ陣、選手たち、そしてクラブ関係者の皆様に感謝申し上げます。また、ファンの皆様にも感謝いたします。皆様は世界でも指折りの素晴らしいファンです。このクラブでプレーし、長岡を「我が家」と呼べたことは、本当に光栄でした。これまでの思い出と、皆様からの温かい応援に心から感謝しています。

■代表取締役社長 糸満盛人コメント

約半年という短い期間ではありましたが、新潟アルビレックスＢＢでの経験・長岡での生活はいかがだったでしょうか？貴殿の魅力は何と言ってもその攻撃力。美しいシュートと、ここぞという時に決め切って頂く頼もしさ。何度、貴方のパフォーマンスでチームは救われたことか。本当に有難うございました。初めての日本、そして慣れない地での生活でご苦労もあったことと存じます。引き続き、持ち前の得点力に磨きをかけ、さらなるご活躍をされますこと、心より祈念申し上げます。重ね、感謝申し上げます。