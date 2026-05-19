女優の藤田朋子（60）が19日までに自身のインスタグラムを更新。大物タレントとの2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「はじめて宮本亜門さんのご実家の喫茶店に入ったよ」とつづり始めた。「ピーターさんと待ち合わせ。石井ふく子先生の舞台を新橋演舞場に観劇しに行きます。ハヤシライスを食べました」と池畑慎之介との2ショットや夫・桑山哲也氏も含めた3ショットを公開した。ハッシュタグでは「#亜門になる前