【モデルプレス＝2026/05/19】なにわ男子の高橋恭平、女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、俳優の岩瀬洋志が5月19日、都内の女子校で行われた映画「山口くんはワルくない」（6月5日公開）の転校生サプライズイベントに登場。女子生徒約600人から黄色い歓声を浴びた。【写真】なにわ男子メンバー、女子校にサプライズ登場◆高橋恭平ら、女子校にサプライズ登場扉が開き3人が現れると、会場が揺れるほどの歓声が