なにわ男子・高橋恭平、高橋ひかる＆岩瀬洋志と女子校サプライズ登場 600人の歓声浴び驚き「何を言っても沸く」【山口くんはワルくない】
【モデルプレス＝2026/05/19】なにわ男子の高橋恭平、女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、俳優の岩瀬洋志が5月19日、都内の女子校で行われた映画「山口くんはワルくない」（6月5日公開）の転校生サプライズイベントに登場。女子生徒約600人から黄色い歓声を浴びた。
【写真】なにわ男子メンバー、女子校にサプライズ登場
扉が開き3人が現れると、会場が揺れるほどの歓声が。3人はゆっくりと歩きながらステージへ移動したが、その間も鳴り止まず「イケメン！」「かっこいい〜」などの声が次々に上がった。恭平は「すごいですね。若いって素晴らしいですね。本当にすごい」と圧倒された様子。また、3人が手を振っても、話しても歓声が起こり、恭平は「何を言っても沸く（笑）」と目を丸くしていた。
共学校出身のひかるが「女子校に行ってみたかった。めっちゃうれしいです」と挨拶すると、生徒より「可愛い〜！」との声が。学校訪問イベント初参加となった岩瀬は「初めて学校に来させてもらったので、ちょっと緊張している」とコメント。生徒からは「イケメン！」との声が上がっていた。
なお、今回のイベントは、学校の昼休憩中に実施。それを知った恭平は「みなさん昼ご飯はまだ？僕たちと喋れて昼ごはんより美味しかったですよね？」と質問し、会場を沸かせた。さらに退場時には、岩瀬が投げキス。学生たちは終始、歓声を上げていた。
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、【コワモテ×関西弁男子】の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを恭平、山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じている。（modelpress編集部）
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◆高橋恭平ら、女子校にサプライズ登場
扉が開き3人が現れると、会場が揺れるほどの歓声が。3人はゆっくりと歩きながらステージへ移動したが、その間も鳴り止まず「イケメン！」「かっこいい〜」などの声が次々に上がった。恭平は「すごいですね。若いって素晴らしいですね。本当にすごい」と圧倒された様子。また、3人が手を振っても、話しても歓声が起こり、恭平は「何を言っても沸く（笑）」と目を丸くしていた。
なお、今回のイベントは、学校の昼休憩中に実施。それを知った恭平は「みなさん昼ご飯はまだ？僕たちと喋れて昼ごはんより美味しかったですよね？」と質問し、会場を沸かせた。さらに退場時には、岩瀬が投げキス。学生たちは終始、歓声を上げていた。
◆高橋恭平主演「山口くんはワルくない」
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、【コワモテ×関西弁男子】の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを恭平、山口くんと急接近するヒロインをひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバルとなる石崎を岩瀬が演じている。（modelpress編集部）
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