ノジマは４日続伸。昨年９月につけた１３８４円（株式分割考慮ベース）を上回り、約８カ月ぶりに上場来高値を更新した。日立家電の買収による今後の業容拡大への期待が続いているようだ。好決算を評価する流れも相まって足もと買いを集めている。今月７日に発表した２６年３月期連結決算は、営業利益が５８０億７１００万円（前の期比２０．１％増）と過去最高を達成した。ＡＩ搭載パソコンや高付加価値の美容家電の販売が