【モデルプレス＝2026/05/19】俳優の秋野暢子が5月18日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「チャチャとササッとには見えない」時間ない日の手料理4品◆秋野暢子「チャチャとササッと和と中です」手作り料理4品公開秋野は「さてさて今夜、取材帰りで余り時間が無かったので。チャチャとササッと和と中です」とつづり、写真を複数枚投稿。「煮魚（カレイね。）」「青椒肉絲」「餃