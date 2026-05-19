２０１６年リオデジャネイロ五輪４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也が１８日放送の大阪・ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）に出演し、スキャンダルで批判を浴びた過去を振り返った。

俳優の東出昌大から「大也くんはたたかれたの？」と直球で質問され、瀬戸は「スキャンダルで反省することがたくさんありました」と吐露。「私生活でやらかすと競技に影響出る？」と問われると「露骨に」と話し、「結構お酒に逃げたりとかっていうのは、すごく多かったですね。誰とも会いたくない。スキャンダルで反省することは色々ありました」と明かした。

瀬戸と野営したプロボクシングの那須川天心は「失敗しないで成功なんてできないじゃん。答えって、あるようでない」と自身の考えを語り、東出も「人は間違うものだと思うし、あなたは素敵だと思う」と瀬戸を励ましていた。

瀬戸は私生活では２０１７年に元飛び込み日本代表の馬淵優佳さんと結婚。２児が誕生したが、今年２月に電撃離婚を発表した。瀬戸は３月の日本選手権で２００メートル個人メドレー７位に。「身の周りのこともリセットできた。初心を忘れずに競技をやっていきたい」と２８年ロサンゼルス五輪へ向けて再スタートを誓った。