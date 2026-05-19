Speeeが提供する不動産売買の査定書作成システム「ツナガルオンライン査定」は、全国マンション価格推移について4月28日に発表した。調査は2024年5月〜2026年2月の期間、累計5.2万件超(うち東京1.7万件)の査定データを活用して行われた。中古マンション平均査定額(70平米換算)ツナガルオンライン査定を利用した全国の中古マンション平均査定金額(70平米換算)は、約2年間で(2024年5月から2026年2月)、3,389万円から4,243万円のおよ