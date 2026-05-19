【モデルプレス＝2026/05/19】フリーアナウンサーの新井恵理那が5月18日、自身のInstagramを更新。子ども達とのキャンプの様子を公開し反響を呼んでいる。【写真】36歳美人アナ「お子さん自分でミルク持ってるの可愛い」衝撃結末迎えた子どもたちとの初キャンプショット◆新井恵理那、初キャンプで衝撃的結末新井は「初キャンプは衝撃的結末」とつづり、GWに行ったという家族でのキャンプの写真を複数枚投稿。キャンプグッズを一式