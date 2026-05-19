モルディブ・バーブ環礁で捜索活動の準備をするダイバーら＝15日/Maldives President’s Media Division/AP（CNN）モルディブ政府は18日、スキューバダイビング中に行方不明になったイタリア人4人の遺体が発見されたと発表した。現場では多国籍チームが編成され、入り組んだ海底洞窟の捜索を続けていた。イタリア人のダイバー5人は14日、バーブ環礁の海底洞窟を探検中に死亡。1人の遺体はその日のうちに、迷路のように入り組んだ海