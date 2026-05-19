レクサスLBXモリゾウRRを一部改良レクサスは、BセグメントのハイパフォーマンスSUV、『レクサスLBX モリゾウRR（MORIZO RR）』に一部改良を施し、5月13日に発売した。【画像】英『What Car？』誌の2024年最優秀賞も受賞したレクサスLBX全24枚『LBXモリゾウRR』は、1.6L直列3気筒インタークーラーターボ『G16E-GTS』を搭載し、レクサスらしい上質さと高い運動性能を融合したコンパクトハイパフォーマンスSUVである。レクサスLBXモ