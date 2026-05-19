『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！ 豊田萌絵が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！ 豊田萌絵 ©藤原宏／集英社 【プロフィール】豊田萌絵（とよた・もえ）3月15日生まれ茨城県出身身長152cm2012年に声優デビュー。主な出演作は『響け！ユーフォニアム』（川島緑輝役）、『BanG Dream!』（松原花音役）、『声優ラジオのウラ